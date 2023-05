Copenaghen capitale Unesco 2023 del Design ospita il battesimo di MSC Euribia con Sophia Loren

Il 2023 è l’anno di Copenaghen nominata dall’Unesco World Capital of Architecture in quanto virtuosa interprete del legame tra design, creatività e sostenibilità ambientale, in risposta alle sfide del nostro tempo. Ogni tre anni, la città selezionata diventa sede annuale di eventi che coinvolgono i maggiori interpreti del settore del design, in questo caso ispirati al tema "Sustainable Futures - Leave No One Behind" e mirati alla dimostrazione di come la città stia concorrendo al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Non solo celebre grazie agli ampi spazi verdi, la città danese fa scuola in tema di energie rinnovabili, transizione ecologica, riduzione delle emissioni, utilizzo di materiali rigenerati. Il 2023 è il suo anno magico quindi; ha un record legato al design e una certificata eccellenza legata al tema della sostenibilità. Anche MSC Euribia.

Il battesimo di MSC Euribia con Sophia Loren

In questo contesto si inserisce il battesimo della 22 esima nave della flotta MSC Crociere, terzo gruppo crocieristico al mondo, che il prossimo 8 giugno 2023 darà alla luce nella capitale danese la prima nave al mondo a raffigurare sul proprio scafo, come una tela galleggiante, una maestosa opera di un designer, vincitore di un contest internazionale per aver meglio interpretato gli obiettivi della Compagnia verso un futuro sempre più sostenibile e del profondo rispetto e impegno per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino.

MSC Euribia diverrà il simbolo di tale visione che guiderà la Compagnia fino al 2050. Il tedesco Alex Fleming ha avuto la meglio per aver saputo esprimere l’importanza della conservazione degli oceani, il cui ecosistema unico gioca un ruolo di primo piano nell'attuale programma di protezione ambientale, insieme alla riduzione dei gas serra e all'utilizzo rispettoso dell'ambiente . Tre coincidenze han fatto la prova e dunque reso naturale la scelta di celebrare insieme tale gemellaggio unico. La nave prende il nome dall'antica dea Eurybia che imbrigliava i venti, il tempo e le costellazioni per dominare i mari. “Costruita per il futuro” sarà la più efficiente da un punto di vista energetico mai progettata. È la seconda unità della flotta MSC Crociere ad essere alimentata a GNL, il combustibile marino più pulito ed efficiente disponibile oggi su larga scala. Sarà inoltre dotata di ulteriori tecnologie ambientali all'avanguardia, tra cui sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue a bordo, gestione dei rifiuti, misure di efficienza energetica e sistemi innovativi di gestione del rumore irradiato sott'acqua per ridurre il potenziale impatto sull'ambiente marino. Dopo l'evento, MSC Euribia inizierà a navigare in Nord Europa quest'estate con partenze per crociere di 7 notti da Kiel, Germania, e Copenaghen, Danimarca, verso gli affascinanti fiordi norvegesi, tra cui Geiranger, Ålesund e Flaam.