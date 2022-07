Sicurezza, tra le città percepite come più pericolose in Europa c'è anche Catania

Fa discutere la classifica delle 10 città percepite dai cittadini come le più pericolose d’Europa. I dati sono stati raccolti da Numbeo, un database in cui gli utenti forniscono informazioni su città e paesi nel mondo rispondendo a dei sondaggi. Il sito, con base in Serbia, è stato fondato da Mladen Adamovic e viene citato spesso in molti media del pianeta per le statistiche pubblicate. Nel caso della percezione della sicurezza da parte degli intervistati, Catania è quella che risponde meno a questi requisiti. La città siciliana è la prima italiana ad apparire nell'elenco che vede, tra le prime 10, anche Napoli.

La classifica delle città percepite come meno sicure dai cittadini in Europa



1. Bradford, Regno Unito

2. Coventry, Regno Unito

3. Nantes, Francia

4. Catania, Italia

5. Birmingham, Regno Unito

6. Marsiglia, Francia

7. Craiova, Romania

8. Napoli, Italia

9. Nizza, Francia

10. Minsk, Bielorussia



Dando un'occhiata ai numeri, e in particolare al nostro Paese, spiccano nomi di altre città tra quelle meno sicure. Nelle prime 50 posizioni ci sono Roma al 22esimo posto, Bari al 25esimo, Torino al 33esimo, Milano al 43esimo, Bologna al 46esimo e Palermo al 49esimo.