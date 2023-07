Château de Mirville, il pronipote di Pierre de Coubertin host della dimora storica per ‘Parigi 2024’

Mercoledì 12 Luglio 2023, 06:57

Dopo la Malibù Dreamhouse e il motorhome d Marc Márquez, Airbnb annuncia una nuova residenza tutta da vivere. La piattaforme apre le porte della casa d’infanzia del fondatore dei moderni Giochi Olimpici, il Barone Pierre de Coubertin. A meno di un anno da Parigi 2024, la storica abitazione è stata trasformata per offrire agli ospiti un viaggio nel tempo. Per una sola notte, due persone hanno l’opportunità di immergersi nella storia delle Olimpiadi soggiornando presso il Château de Mirville. Costruito nel XVI secolo, Château de Mirville è il luogo in cui il giovane Coubertin sviluppò il suo amore per lo sport. Tornata al suo antico splendore sarà disponibile per un soggiorno unico al prezzo simbolico di €24. Ma come si prenota? Gli ospiti possono inviare una richiesta a partire dal 18 luglio 2023 alle 18:00 CET su airbnb.com/coubertin. Foto da Ufficio Stampa / Music: Korben

