Barcellona: Casa Vincens, ecco com'è la prima casa di Antoni Gaudí

Se non la conosci ancora, non stupirti.

La prima opera civile importante di Antoni Gaudí si chiama Casa Vincens, si trova ovviamente a Barcellona e ha aperto le porte al pubblico solo nel 2018, dopo una lunga ristrutturazione.

Ecco perché in pochi l'hanno già visitata.

Patrimonio Unesco dal 2005, è stata progettata nel 1883 per Manel Vicens i Montaner come casa di villeggiatura estiva in quello che, ai tempi, era l'antica cittadina di Gràcia e che oggi è un quartiere cool a Nord della Rambla.

Tra i primi edifici modernisti, Casa Vincens è sviluppata su tre livelli.

Sopra l’ingresso, il pianterreno con le zone di uso diurno: una sala da pranzo come spazio centrale, circondata dalla tribuna coperta come galleria, una sala fumatori e lo spazio dell’atrio.



Le stanze private e più intime della famiglia sono al primo piano: due camere da letto, il bagno e un salotto.Il secondo piano, che non conserva nulla del passato, ospita un'esposizione permanente. Infine, si arriva al tetto, splendido!

Il primo tetto accessibile progettato da Gaudí pensato per diventare un autentico belvedere, uno spazio di evasione e di contemplazione con tanto di passeggiata intorno ai quattro piani inclinati coperti da tegole arabe, che servivano per raccogliere l’acqua.





Merita una visita!

E dopo, ci si può godere un caffè o una birra nel bar caffetteria con tavoli all'aperto.

Più info: www.visitbarcelona.com