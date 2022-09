Lunedì 5 Settembre 2022, 13:34

Cambiamenti irreversibili e scomparsa sempre più imminente. La fotografia ritratta dalla terza edizione della Carovana dei Ghiacciai non lascia dubbi. I ghiacciai dell’intero arco alpino sono a rischio, negli ultimi trent’anni sempre più minacciati dagli effetti della crisi climatica. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

