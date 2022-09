Caos voli, sciopero dei piloti Lufthansa: cancellati più di 800 tratte nella giornata di domani

Lufthansa cancella 800 voli per domani, per lo sciopero dei piloti annunciato la scorsa notte. La protesta colpirà 130 mila passeggeri, secondo quanto comunicato dalla compagnia di volo tedesca. Le rotte cancellate saranno da e per i suoi principali aeroporti di Francoforte e Monaco. La giornata di domani sarà dunque scandita da proteste sindacali annunciate mercoledì dopo il fallimento delle trattative sugli aumenti salariali.

Il sindacato piloti, "Vereinigung Cockpit (VC)", ha affermato che le trattative salariali con la compagnia, di ieri sera, erano fallite e che lo sciopero avrebbe bloccato tutti i voli previsti per domani. Lufthansa ha rifiutato un commento immediato. Tutta la stagione estiva in Europa è stata scandita da scioperi e carenza di personale, che hanno costretto molte compagnie aeree, tra cui Lufthansa, a cancellare migliaia di voli causando il caos tra i passeggeri nei principali aeroporti.

VC chiede un aumento di stipendio del 5,5% per il prossimo anno da destinare agli oltre 5.000 piloti iscritti al sindacato. «Anche oggi non abbiamo ricevuto un'offerta sufficiente. Questa è oltra a far riflettere e un'occasione persa» ha detto il portavoce di VC Matthias Baier ieri sera.

