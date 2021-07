Un biglietto gratis per salire in cima al Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo

Lunedì 5 Luglio 2021, 21:40

Dall’alto del Burj Khalifa ci si sente davvero i padroni del mondo, di fronte a un panorama a perdita d’occhio fatto di sconfinati fazzoletti di sabbia desertica, grattacieli improvvisamente in scala, piscine di design trasformate in minuscoli spruzzi di blu e vegetazione in miniatura. Solo il cielo sulla testa appare nelle sue dimensioni reali, attraversato dai caldi raggi solari che illuminano la città più nota e amata degli Emirati Arabi. Dubai è un luogo magico che conquista molti viaggiatori e lascia interdetti altrettanti turisti, ma di sicuro non passa mai inosservato per le sue geometrie bizzarre e le architetture futuristiche. Ora è tempo di scoprire questo paradiso emiratino, sfruttando la nuova e originale offerta di Emirates, oltre che le sue promozioni su voli.

APPROFONDIMENTI VIAGGI Emirates regala un biglietto gratuito per salire in cima al Burj... MONDO L'edificio più alto del mondo sfida... il cielo NEWS Il tricolore italiano illumiina il Burj Khalifa a Dubai:...

At the top senza pagare il biglietto

La compagnia di bandiera locale e pluripremiata, Emirates, infatti, regala un biglietto gratuito per salire in cima al Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo, l’iconica attrazione ben nota oltre i confini nazionali. La proposta sarà valida su tutte le prenotazioni per Dubai effettuate prima del 22 luglio e permetterà a tutti i clienti di salire sul grattacielo indipendentemente dalla classe di cabina. Basta prenotare il proprio viaggio a Dubai su emirates.com con il codice promozionale TOP2021 o tramite gli agenti di viaggio partecipanti entro il 22 luglio, per viaggiare fino al 30 settembre 2021. La più grande compagnia aerea internazionale del mondo, dunque, permette di giungere “At the Top”, uno dei ponti di osservazione più alti del globo.

Un simbolo internazionale

Il Burj Khalifa svetta sullo skyline di Dubai, si trova accanto al Dubai Mall e ha attirato visitatori da ogni dove, sin dall'apertura nel 2010. Tra i suoi primati, anche quello di possedere il record per ascensori a due piani più veloci, che si muovono a 10 m/s. Arrivati al piano 124, si può osservare il panorama da telescopi ad alta potenza e uscire sulla terrazza con vista sullo skyline. Al piano 125, a 456 metri, invece, si gode di un ampio ponte per una splendida vista a 360 gradi della città. Il biglietto gratuito At The Top Burj Khalifa è valido per l'ingresso dalle ore 8.30 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 23.00 fino al 30 settembre 2021, al ponte di osservazione al piano 124-125. I bambini fino a 16 anni devono essere accompagnati da un adulto; i bambini di età inferiore ai quattro anni potranno accedere senza presentare un codice di accesso. L'offerta non è, invece, estesa ai passeggeri in transito a Dubai e/o in sosta a Dubai durante il transito. Immancabile, poi, un giro al centro commerciale Dubai Mall che ospita l'Acquario di Dubai e lo Zoo sottomarino.

A Dubai con Emirates

Atttualmente il gruppo dei cieli opera 21 voli passeggeri settimanali da quattro città italiane (Milano, Roma, Venezia e Bologna) a Dubai. Quest’ultima è stata una delle prime al mondo a ottenere il marchio Safe Travels dal World Travel and Tourism Council (WTTC), che comprova le misure complete ed efficaci operate per garantire la salute e la sicurezza degli ospiti. Tra gli ulteriori vantaggi di Emirates, c’è quello che riguarda i soci di Emirates Skywards, il pluripremiato programma fedeltà della compagnia aerea, che potranno accumulare Miglia Double Tier su tutti i voli per Dubai prenotati prima del 31 luglio, per viaggi fino al 31 dicembre 2021.