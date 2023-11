Anche gli italiani dal primo dicembre entrano in Cina senza visto

Venerdì 24 Novembre 2023, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 13:00

La Cina annuncia che dal primo dicembre i cittadini di sei paesi potranno entrare per 15 giorni senza visto sul suo territorio; fra questi anche l'italia. Si tratta di 5 paesi dell'Unione europea (Italia, germania, Francia, Olanda, Spagna) e della Malesia.

Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha spiegato: "La Cina ha deciso di allargare a titolo sperimentale la lista dei paesi che beneficiano di un regime unilaterale di esenzioni dal visto e di mettere in atto una politica unilaterale di esenzione per le persone titolari di un passaporto ordinario rilasciato dai seguenti paesi: Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna e Malesia. Nel periodo che va dal 1 dicembre 2023 al 30 novembre 2024 le persone titolari di un passaporto di questi paesi che soggiornino in Cina per una durata massima di 15 giorni a scopo di lavoro, transito, turismo o visita di amici e parenti potranno entrare senza visto su territorio cinese".