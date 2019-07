Comprano una villa per stare insieme tutta la vita: la scelta di 7 amiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci conosciamo da 20 anni e abbiamo deciso di vivere insieme tutta la vita». Sette ragazze dihanno trovato una splendida villa nella periferia della città cinese per trasformare in realtà il loro sogno. «All'inizio era solo uno scherzo e poi...». Su YouTube il video pubblicato da "Yitiao" è il racconto di una promessa e di un progetto realizzato grazie al lavoro di queste inseparabili amiche. Insieme hanno raccolto mezzo milione di euro per comprare una villa, effettivamente, splendida. Ma prima di diventare un modello per molti designer, questa dimora era una... catapecchia: «Quando siamo arrivate c'era solo una costruzione fatta con mattoni rossi...»A 70 chilometri nella periferia sud-est di Guangzhou, in mezzo alle risaie, c'è oggi un posto fantastico. «Abbiamo iniziato i lavori nel gennaio 2018 e abbiamo pensato a una casa che raccogliesse la luce attraverso pareti di vetro». Un modo per accogliere la luminosità ma anche per trasferire, all'esterno, la luce di questa grande amicizia. Al piano terra c'è uno spazio comune, con una cucina che rispetta la tradizione e si collega alla scenografia rurale all'esterno della casa. Il resto dell'edificio ha spazi indipendenti ma che consentono alle 7 amiche inseparabili di condividere la quotidianità.