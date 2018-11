Il mistero dell'aereo sommerso: scoperto su Google Earth a poche miglia dalla costa di Edimburgo

Ultimo aggiornamento: 14:48

E' inquietante l'immagineda un uomo inglese che stava facendo delle ricerche sulle mappe di. Poco distante dalla costa di, appare un aereo completamentenelle acque, come se fosse caduto, solo che non ci sono notizie recenti di un disastro aereo.Robert Morton, un meccanico di Doncaster, ha subito cercato informazioni, ma non trovando nulla, ha comunicato quanto scoperto sul suo computer al giornale Mirror Online che ha pubblicato la notizia. “Stavo su Google Earth quando casualmente ho visto l'immagine di questo aereo sommerso, un fatto molto strano ed incredibile” ammette l'uomo che ha localizzato l'aeroplano a nove miglia dallo scalo aeroportuale di Edimburgo, la costa scozzese vicino alla località di Portobello.La soluzione al mistero è da rintracciare in una semplice anomalia di Google, che è stata avvisato e che al momento non ha rilasciato commenti. Un'anomalia dovuta con molta probabilità ad un'illusione ottica, o meglio alla rifrazione dell'ombra di un aereo che nel momento in cui è stata mappata l'area, stava volando vicino alla costa, forse nella fase di atterraggio al vicino aeroporto di Edimburgo.