WWF, un lascito alla natura per le generazioni future

Lunedì 12 Settembre 2022, 15:39

C’è un modo per lasciare questo Pianeta che è non è per nulla collegato a “qualcosa che finisce”. Esprime invece amore verso le generazioni a venire e il desiderio di garantire loro un futuro migliore. È questa la motivazione principale per cui oltre la metà degli Italiani over 55 (il 59%) destinerebbe un lascito testamentario a una causa ambientale. A mostrarlo è il nuovo sondaggio commissionato dal WWF a EMG Different riguardo la percezione degli italiani sui lasciti testamentari solidali. La pubblicazione avviene in occasione della giornata internazionale del lascito solidale, che si celebra il 13 settembre. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : >> Save the Wave arriva alle Isole Tremiti