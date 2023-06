Weekend a Roma e dintorni: ecco i 5 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 giugno

Sabato 10 Giugno 2023, 10:15

Ecco i 5 eventi da non perdere assolutamente nel weekend del 10 e 11 giugno a Roma: Festa della Lavanda a Roma, Una distesa di campi di Lavanda di ogni varietà dove sarà possibile godersi questo magnifico fiore. Beer Park Festival – Festa della Birra Artigianale e dello Street Food, in via Sannazzaro, sarà possibile godersi una serata estiva all'insegna della musica e delle birre artigianali Vinoforum 2023 al Parco Tor di Quinto, l'evento del vino che anima Roma dal 9 al 1'8 giugno 2023! Dove potrete degustare vini da oltre 800 aziende espositrici, tra cantine italiane ed internazionali. WOMAD a Villa Ada, il più importante Festival di "World Music" e nuove tendenze, con concerti di artisti provenienti da tutto il mondo, workshop, laboratori di musica e arte, enogastronomia e tanto altro. Per finire con l'iniziativa Cinema in Festa a Roma in cui tutti i film a soli 3.50 € Crediti: Musica Korben Foto Shutterstock

