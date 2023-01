Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 gennaio

Venerdì 13 Gennaio 2023, 12:07

A Roma il weekend è ricco di appuntamenti da non perdere che accontenteranno piccoli e grandi. Dopo le feste natalizie, il grande evento a Piazza Navona con la Befana e tante persone che vi hanno partecipato, è arrivato il momento di voltare pagina e scegliere come trascorrere sabato 14 e domenica 15 gennaio. Musei, mostre e tante attrattive sono a disposizione del romano e dei tanti turisti che giungeranno nella Capitale e avranno modo di visitare anche i paesi limitrofi. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

