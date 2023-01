Weekend a Roma: 5 eventi da non perdere

Sabato 21 Gennaio 2023, 11:38

Il weekend è alle porte e Roma è pronta ad accogliere milioni di persone, tra romani e turisti. Per il 21 e il 22 gennaio sono tanti gli eventi a disposizioni: potrete scegliere di visitare una mostra, o alcuni monumenti, passeggiare tra i mercatini caratteristici della città e gustarvi un buon piatto di Cacio e Pepe. Ogni angolo della città è ricco di sorprese e di luoghi da visitare a seconda delle proprie esigenze, cinque in particolari potrebbero fare al caso vostro. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

