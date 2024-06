Volo in ritardo Ryanair Palermo-Roma di sette ore, 250€ ai passeggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mattinata da incubo per centinaia di passeggeri. Dovevano raggiungere Roma, ma il loro volo ha subito oltre sette ore di ritardo. È successo oggi, venerdì 14 giugno, con il volo Ryanair Palermo-Roma FR3947, causando gravi disagi ai passeggeri della compagnia aerea. I passeggeri sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Palermo Punta Raisi, vedendo il proprio volo, inizialmente previsto per le 7:25, rinviato solo dopo le 13. Questo disservizio ha creato notevoli disagi per chi desiderava raggiungere la Capitale. «Tuttavia, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, i passeggeri possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria» fa sapere l'azienda che si è occupata dei rimborsi. Sembra che il ritardo sia dovuto a problemi della compagnia aerea, e il team ritiene che ci siano i presupposti per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.