Viterbo, quando andare a vedere la macchina di Santa Rosa

Martedì 19 Luglio 2022, 16:21

Ogni anno è come se fosse il primo, per la città di Viterbo il 3 settembre è un momento magico e imperdibile: viene trasportata la macchina di Santa Rosa, un baldacchino trionfale che simboleggia l’amore dei cittadini verso la santa del Paese. Si tratta di un vero e proprio spettacolo e molte persone provenienti da più parti d’Italia non perdono occasione di godersi la giornata nelle vie della Tuscia. FOTO: Shutterstock MUSICA: ONCE AGAIN - FROM BENSOUND.COM

