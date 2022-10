Viterbo, il castello della Paura e le cantine di zombie: dove si trova il borgo

Martedì 18 Ottobre 2022, 16:55

Halloween è alle porte e in tanti si preparano a trascorrerlo alla scoperta di luoghi magici e posti incantati dove l'atmosfera suggestiva e misteriosa farà da cornice. L'Italia è una meta molto gettonata, grazie alla numerosità di castelli che racchiudono leggende paurose e personaggi insoliti le cui anime girano al loro interno. Tra i tanti, c'è il Castello delle Rocchette noto anche come Castello della Paura, situato tra le colline dell’Alto Lazio, ai confini di Umbria e Toscana, a pochi chilometri da Civita di Bagnoregio. Sorge su un masso tufaceo che si trova al centro di due verdi vallate attraversate da ruscelli. Per la festa di Halloween, gli abitanti hanno organizzato un evento strepitoso: allestimenti in tema, musica, decorazioni, sia adulti che bambini potranno divertirsi e trascorrere una serata pazzesca. Saranno aperte sei cantine per fare le degustazioni di piatti e vino, un tour per il borgo e tanto altro ancora. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

