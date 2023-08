Vino, allarme peronospora: a rischio la vendemmia in Italia

Mercoledì 9 Agosto 2023, 09:25

Il milione di euro per supportare i viticoltori che combatto nei loro raccolti la peronospora, una malattia che sta danneggiando i vigneti in tutto il paese a causa delle condizioni climatiche umide della primavera 2023, è solo il primo passo per il futuro del vino italiano. Questo finanziamento arrivato dal governo attiverà il Fondo di solidarietà nazionale per fornire aiuti alle imprese viticole colpite dalla peronospora. Il settore del vino aspetta però risorse più consistenti per affrontare le perdite significative subite che, finora, si stimano tra il 50% e il 60% per le uve da vino. La peronospora ha colpito in particolare le regioni dell'Adriatico, causando perdite fino al 40%, e si prevedono cali anche in altre aree come Marche, Basilicata e Puglia. La situazione è difficile anche in Umbria, Lazio, Sicilia e Toscana.

Cos'è la peronospora

Allarme vendemmia, l'appello dei produttori

Questa malattia fungina può causare gravi danni alle viti e compromettere la capacità produttiva dei vigneti e con essa la tenuta economica delle aziende e delle strutture cooperative che operano nel comparto. La peronospora, "muffa bianca" o "muffa grigia", è una malattia fungina che colpisce le piante, compresi i vigneti. La malattia si manifesta attraverso la comparsa di macchie e segni sui tessuti delle foglie, che possono diventare gialle e cadere prematuramente, indebolendo la pianta e riducendo la fotosintesi. Nei grappoli, la peronospora può causare marcature scure e decadimento delle uve, compromettendo la qualità e la quantità del raccolto.Con il dl Asset «il governo dà una prima, ma piccola, risposta al settore viticolo, uva da vino e uva da tavola, colpito dalla peronospora. Di fatto, lo stanziamento di 1 milione di euro è quota irrisoria per affrontare da Nord a Sud Italia, un problema che, stando all'instabilità climatica e alla rilevanza del comparto a livello mondiale, è già emergenza». Così Cia-Agricoltori Italiani a commento della misura urgente per le produzioni viticole,. Per Cia, che comunque riconosce nell'azione dell'esecutivo l'effetto delle sue sollecitazioni, «sarà necessario un rifinanziamento importante del Fondo di solidarietà nazionale, utile a mettere in sicurezza il reddito delle imprese viticole». «Dopo la pausa estiva e con l'auspicio che pioggia e caldo non continuino a impazzire, si dovrà subito tornare a lavorare per trovare risorse necessarie a risarcire le aziende - conclude il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini-, ma anche accelerare il processo di ricerca, innovazione e sperimentazione in campo, per aiutare il settore nelle lotta alle calamità naturali».