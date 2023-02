Villa Arconati, la location amata dagli artisti per i videoclip musicali è sul podio di Sanremo

Martedì 14 Febbraio 2023, 13:05

Che cosa hanno in comune Lazza e Mr.Rain, ma anche Blanco e i Måneskin? No, non si tratta solo del Festival di Sanremo. A unire questi nomi è Villa Arconati, dimora storica a Castellazzo di Bollate che tutti hanno scelto come set di uno dei loro videoclip. Una location che porta fortuna visto che per la terza volta consecutiva gli artisti che vi hanno ambientato video musicali sono saliti sul podio. I primi furono i Måneskin con 'Torna a casa' seguiti da Blanco, che aveva scelto le eleganti sale per 'Ladro di fiori' Quest'anno, sul podio sono saliti due artisti, Lazza e Mr.Rain, che hanno utilizzato alcune tra le sale più conosciute della Villa. Lazza ha ambientato il video di 'Netflix' nella Sala Galliari e nella Sala da Ballo spingendosi fino ai resti del Teatro di Pompeo Magno. Invece, Mr.Rain ha scelto la Sala Museo, la Sala Rossa e le imponenti fronde del cedro secolare per il video di 'Crisalidi'.

