48 ore in Calabria: mare, montagna, arte e storia

Lunedì 18 Luglio 2022, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 16:54

48 ore in Calabria: cosa fare? La regione ha così tante possibilità, storia, sapori da scoprire e sfaccettature differenti che sembra una sfida quasi impossibile. La guida di Lonely Planet aiuta a scoprire luoghi della regione Calabria a dir poco incredibili, che permetteranno una gita di 48 ore indimenticabile. La Calabria è molto di più del suo mare spettacolare. E lo stesso mare nasconde molto di più di ciò che è maggiormente noto. Ma ciò non toglie che il Tirreno e lo Ionio, in Calabria, si presentino nelle loro vesti migliori e abbiano la capacità di far innamorare per sempre.