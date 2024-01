Veneto, viaggio nella Piana di Marcesina conosciuta come la "Finlandia d'Italia"

Sabato 13 Gennaio 2024, 11:13 - Ultimo aggiornamento: 11:48

Luca Zaia, presidente del Veneto, ha "svegliato" i suoi concittadini con una foto bellissima tutta bianca e celeste. Un pezzo di splendore italiano con una curiosità, svelata dallo stesso Zaia: «Lo sapevate che sull'Altopiano dei Sette Comuni si trova il luogo più freddo del Veneto anche noto come "Finlandia d'Italia"? È la Piana di Marcesina, una vasta altura che si estende tra Enego, Gallio, Foza, Asiago e Trento, dove nel periodo invernale le temperature raggiungono mediamente i -20°C. Questa località è ideale per lo svolgimento di attività sportive come ciaspolate, trekking, mountain bike e, naturalmente, lo sci di fondo, praticabile a partire da oggi sulle piste del Centro Fondo Enego-Marcesina, buon divertimento!». Ecco la storia della Piana della Marcesina, un luogo assolutamente da non perdere nel vostro itinerario italiano.