Valle D'Aosta, il Castello di Cenerentola esiste davvero: qui si respira un'atmosfera fiabesca

In Valle D'Aosta, ai piedi del Colle della Ranzola, si trova una Villa dall'atmosfera fiabesca che sembra essere il Castello di Cenerentola. Si chiama Castel Savoia e fu voluto e commissionato dalla Regina Margherita di Savoia alla fine del 1800. Non si tratta di un vero e proprio castello, ma di una straordinaria villa di tre piani in stile eclettico. Era una delle residenze estive della Regina e fu lei a chiedere la commistione di stili. Tra gli aspetti più caratteristici di questo Castello, senza ombra di dubbio ci sono le 5 torri neogotiche tutte diverse l'una dall'altra. Insieme al luogo in cui è stato realizzato, le torri conferiscono un fascino fiabesco a questa costruzione. Crediti foto@Shutterstock, @Kikapress Music: «Summer» from Bensound.com

