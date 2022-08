Venerdì 12 Agosto 2022, 14:16

Dal cinquantesimo anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace alla riscoperta della Magna Grecia, il 2022 sembra essere proprio l’anno della Calabria, da visitare sia in estate che in inverno Photo Credits: Federico Neri via HF4 Music: "Funday" from Bensound.com

