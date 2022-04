Umbria, in questo borgo ad aprile piovono tulipani

Venerdì 8 Aprile 2022, 14:39

Dopo due anni in standby è arrivato il momento di tornare a sognare e l’Umbria è già pronta per l’evento dell’anno. Dal 18 aprile al 1° maggio torna la Festa del Tulipano e di Primavera a Castiglione del Lago: la manifestazione più desiderata dai castiglionesi che è giunta alla cinquantaduesima edizione. Per il 2022 sono previste delle novità strepitose. Un evento di rinascita, una primavera dopo un lungo inverno. FOTO: Shutterstock MUSICA: Summer- from bensound.com

