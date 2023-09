Turisti delusi da monumenti e attrazioni italiane: ecco quali e perché

Venerdì 1 Settembre 2023, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 10:16

L'Italia è il paese più bello del mondo? Noi siamo di parte, ma non possiamo che rispondere assolutamente si. Mare, montagne, città d'arte con patrimoni inestimabili: difficile trovare altrove nel mondo tanta bellezza racchiusa in così pochi (confrontati con altre nazioni) kilometri quadrati. Non a caso l'Italia è anche una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo, che vengono da luoghi lontanissimi per visitare le nostre bellezze. In questa era di social media e di recensioni online, però, scopriamo che non tutti i turisti sono rimasti folgorati dalle nostre bellezze: analizzando le recensioni online di più di 3000 luoghi di interesse italiani, la piattaforma di formazione online Preply ha stilato la classifica delle 30 attrazioni turistiche che più deludono i visitatori. E le sorprese, ve lo anticipiamo, non mancano.

LEGGI ANCHE - Americani in viaggio in Europa: la Grande Ignoranza