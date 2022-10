Toscana, sulla Scalinata Monterosso di Carrara nasce il primo eco-murales multimediale d'Italia

Venerdì 14 Ottobre 2022, 12:26

Un'opera unica e innovativa che diffonde un messaggio di sensibilizzazione nel segno della sostenibilità: è questa Impollinèmesi, primo eco-murales multimediale d’Italia. A partire dal 14 ottobre 2022, la Scalinata Monterosso di Carrara sarà palco di una meravigliosa installazione. Un eco-murales realizzato dallo street artist Zed1, arricchita dalle opere plastiche in bioresina della scultrice Silvia Scaringelli e dall'opera del sound designer Alessio Mosti, che ha trasformato il suono delle api in vera e propria musica e colonna sonora dell'opera. Un eco-murales che trasforma il suono delle api in musica, rendendolo centro della narrazione di una installazione artistica aumentata di prossimità. Photo Credits: Maura Crudeli - Yourban2030 via HF4; music: “Dreams” from Bensound.com

