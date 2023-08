"Te faccio vede i sorci verdi", sai perché si dice così e cosa c'entra l'esercito?

Martedì 8 Agosto 2023, 13:57

Vedere i sorci verdi risale agli anni Trenta e Quaranta del Novecento che, però, da molti anni è entrata a far parte del linguaggio comune tanto da essere utilizzata anche da esponenti politici e come titolo di una trasmissione televisiva. L'origine dell'espressione è precisamente del 1936, quando la 205esima squadriglia, reparto speciale della Regia Aeronautica, forza armata del Regno d’Italia, cominciò ad adottare come effigie riportata sulla carlinga dei suoi aerei un simbolo con 3 topi verdi. Proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, la 205esima squadriglia prese parte a diverse missioni di bombardamento. Da qui il detto vedere i sorci verdi, vale a dire trovarsi nei guai. Quindi Ti faccio vedere i sorci verdi viene utilizzata in Italia come per dire sto per umiliarti o sto per sconfiggerti, come una sorta di minaccia. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

