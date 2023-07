«Sta in campana», sai perché si dice? Ecco cosa accadeva quando non esistevano gli smartphone

Giovedì 13 Luglio 2023, 10:17

Roma è ricca di modi di dire e espressioni conosciute in tutta Italia e usate in diverse parti del Paese. Oggi vogliamo parlarvi della frase Stare in campana è molto utilizzato e rimanda anche ad altri detti come Vivere sotto una campana di vetro. Stare in campana viene utilizzato per mettere in allerta qualcuno a cui si vuole bene da possibili problemi e pericoli. Significa, quindi, stare attenti, in guardia, fare attenzione di più rispetto al solito. Stare in campana rimanda ad avere prudenza ed è usato soprattutto a livello informale tra amici o parenti. Non è un caso che questo modo di dire è legato ad un'altra frase che è Vivere sotto una campana di vetro. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

LEGGI ANCHE: — È la fontana più brutta di Roma: sai perché un cardinale si toglieva il cappello quando ci passava davanti?