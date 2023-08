Spiagge più care d'Italia: il lido da 1000 € al giorno: non è lo stabilimento di Flavio Briatore

Giovedì 3 Agosto 2023, 10:48

L'estate 2023 è caratterizzata da un notevole aumento dei prezzi, influenzato dall'inflazione e dal rialzo delle bollette, coinvolgendo tutti i beni e i servizi, compresi i servizi balneari. Alcune spiagge italiane hanno registrato aumenti particolarmente elevati. L'associazione Codacons ha stilato una classifica delle spiagge più costose d'Italia. Si evince così che il "Twiga" di Flavio Briatore, situato a Forte dei Marmi, non è lo stabilimento più caro d'Italia ma si trova al secondo posto: con 600 euro si prenota per la giornata una tenda araba con sofa, 2 letti king size, 2 lettini standard, 1 sedia regista e 1 tavolino. Al primo posto della classifica delle spiagge più costose d'Italia troviamo infatti il "Le Cinque Vele Beach Club" di Marina di Pescoluse, Lecce, dove con 960 euro si può avere un gazebo e tavolino, 4 lettini, teli da mare e aperitivo. Optando per l'opzione rimborsabile, il costo sale a 1.010 euro al giorno. Foto: Shutterstock Music: Korben

LEGGI ANCHE:-- Italia, questa è la spiaggia più economica: 11 € in prima fila. Dove si trova