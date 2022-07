Spiagge libere, ecco perché in Italia è sempre più difficile trovarle

Sabato 30 Luglio 2022, 17:07

Estate 2022, tempo di spiagge e mare. Ma nel Belpaese è sempre più difficile trovare una spiaggia libera dove prendere il sole. A pesare un mix di fattori. Innanzitutto la crescita in questi anni delle concessioni balneari che toccano quota 12.166, l’aumento dell’erosione costiera che riguarda circa il 46% delle coste sabbiose, con i tratti di litorale soggetti ad erosione triplicati dal 1970. Ma anche il problema dell’inquinamento delle acque che riguarda il 7,2% della costa sabbiosa interdetto alla balneazione per ragioni di inquinamento. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

