«Sono sempre in ritardo e sono indolenti»: la guida poco lusinghiera nei confronti dei romani

Mercoledì 3 Gennaio 2024, 10:26

Come sono i romani? E' proprio vero che tutti li considerano i più simpatici e generosi d'Italia? Qualcuno sembra non pensarla così, anzi negli ultimi tempi c'è chi ha scritto anche una guida poco lusinghiera nei loro confronti che ha fatto il giro del web e sta facendo molto ridere ma allo stesso tempo riflettere: ecco di cosa si tratta. Louis Vuitton, casa di moda francese, ha scritto una guida utile ai turisti che intendono visitare Roma. Non solo ha descritto dei paesaggi, riportato dettagli sulla città eterna ma ha anche parlato dei cittadini romani e in particolare dei loro comportamenti a volte poco garbati. "I romani camminano lenti. Non c’è alcun bisogno di correre, ma il risultato è che sono sempre in ritardo. Fino a quindici minuti è perfettamente accettato. Camminano con nonchalance e si salutano senza fretta (è scritto così, in italiano), ma soprattutto guardano a terra perché il pavimento e le strade ciottolate non sono una passeggiata di salute”, si legge. Per la maison di moda francese, i romani sono anche indolenti e buffi ma meritano allo stesso modo rispetto per le fatiche quotidiane alle quali sono sottoposti. Le fatiche di cui parla la guida fanno riferimento ai sampietrini, presenti in quasi tutta Roma. “Ciottoli per i quali è necessario seguire una serie di regole per non finire all’ospedale con una caviglia rotta. - si legge- È necessario tenere a mente che i ciottoli romani sono sempre traballanti, per cui oltre al rischio di inciampare, c’è anche il fatto che la pavimentazione quando piove diventa una pista da pattinaggio”. Passeggiare nei quartieri antichi di Roma è senza dubbio uno spettacolo senza precedenti ma, come si legge nella guida, c'è chi non pensa al fatto che ci siano i sampietrini e quindi molti indossano tacchi alti anche se alla fine della passeggiata si ritrovano a zoppicare. Quindi, si consiglia di indossare "brutte scarpe basse". FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



