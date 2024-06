Solstizio d’estate, la magia del “sole fermo” in Puglia: dove ammirare lo spettacolo magico

Giovedì 13 Giugno 2024, 12:40

Il Solstizio d'estate, che cade solitamente tra il 20 e il 22 giugno, segna il passaggio astronomico dalla primavera all'estate e rappresenta il giorno più lungo dell'anno nell'emisfero boreale. Durante questo evento, atteso quest'anno per la sera del 20 giugno, il moto apparente del sole rallenta così tanto da sembrare fermo nel cielo. L'appuntamento per il 2024 Il solstizio d'estate del 2024 avverrà esattamente il 20 giugno alle 22:52 ora italiana, segnando così l'inizio ufficiale dell'estate con il giorno più lungo dell'anno. Questo evento astronomico si verifica quando l'emisfero nord è maggiormente inclinato verso il Sole, portando a un massimo di ore di luce. Dove ammirare lo spettacolo in Puglia In Puglia, ci sono diversi luoghi suggestivi dove è possibile ammirare la magia del "sole fermo" durante il solstizio d'estate: A Foggia, l'Abbazia di San Leonardo crea un gioco di luce a forma di fiore. A Lecce, il Dolmen Li Scusi proietta un cerchio di luce perfetto. A Otranto, la Cattedrale illumina l'Albero della Vita. A Bari, la Cattedrale di San Sabino crea un'atmosfera magica con i suoi rosoni. A Conversano, la Basilica è illuminata in modo particolare. A Castellaneta, la Chiesa di Santa Maria della Luce crea uno spettacolo di luce. A Castel del Monte, i raggi solari sono accolti in modo preciso. Ogni anno, numerosi visitatori partecipano a concerti e celebrazioni per elogiare il solstizio, creando un'atmosfera magica e unica. L'esperienza di ammirare questi luoghi durante il solstizio d'estate continua a stupire e meravigliare da oltre mille anni. Photo credits: Shutterstock, Music by Korben MKdB



