Settimana bianca, consigli utili per una vacanza sicura e divertente con il tuo cane

Giovedì 30 Novembre 2023, 10:23

In molti si preparano per la classica Settimana bianca, e sempre più persone decidono di condividere questa esperienza con il cane. Ecco un prezioso vademecum per garantire un soggiorno piacevole e sicuro sulla neve con i nostri adorati animali domestici. Dall'attenzione agli snack sani, all'importanza della copertura contro il freddo e la protezione delle zampette: cosa sapere quando andiamo sulla neve con il nostro amico a quattro zampe Foto: Shutterstock/Ufficio Stampa - Musica: Korben



