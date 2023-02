Sai perché a Roma si dice "Sei figlio dell'oca bianca?"

Mercoledì 15 Febbraio 2023, 16:35

Sono tanti i modi di dire e le espressioni che vengono detti, tramandati generazione dopo generazione, ma di cui non sappiamo il vero significato. A Roma, in particolare, esistono frasi usate quotidianamente, ormai diventate abitudini, come “Sei figlio dell’oca bianca”. Qual è la storia dietro a tale espressione? Come riporta l’enciclopedia Treccani, le origini di questa espressione sarebbero molto antiche. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE: – Sai perché a Roma si dice ‘non farti infinocchiare’? C'entra il vino!