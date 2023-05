Show di luci in Sardegna per celebrare le location de "La Sirenetta"

Mercoledì 24 Maggio 2023, 13:42

Per rendere omaggio alle location italiane in cui si sono svolte le riprese de La Sirenetta, le coste della Sardegna hanno ospitato un magico show di luci e colori. Protagoniste le scogliere di Aglientu e l'intera città di Castelsardo con il più grande videomapping mai realizzato in Italia (e tra i maggiori a livello globale). Un evento senza precedenti nel campo della tecnologia di proiezione. Lo spettacolo si è svolto in contemporanea su una vasta area di costa marina nella splendida spiaggia di Rena Majore, contornata da faraglioni, oltre che sulla rocca e l'intero centro storico di Castelsardo. Una superficie di oltre 25.000 metri quadrati è stata illuminata con effetti di colori a tema La Sirenetta. Ma sono apparse anche immagini del film, utilizzando 16 sistemi di proiezione con una potenza complessiva di 500.000 ansi lumen. Uno show che è stato protagonista di un emozionante video, possibile grazie a droni e telecamere subacquee e da terra.

