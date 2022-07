Sardegna, la grotta delle fate e le incisioni "magiche": il luogo magico del Baunei

Sabato 16 Luglio 2022, 15:17

La Sardegna è considerata una delle regioni più belle dell’Italia. Il motivo è semplice: il mare di quella terra è unico tanto da essere paragonabile ai Caraibi. Le acque cristalline, la varietà dei paesaggi con villaggi tipici che rendono tutto speciale. Da un punto di vista archeologico, la Sardegna possiede una vasta gamma di luoghi da visitare, ma poche persone ne sono a conoscenza. Tra questi c’è la Grotta delle fate nel Baunei FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN FROM BENSOUND.COM

