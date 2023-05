Sardegna, l'errore sulla spiaggia "sparita": non c'entra il fango. Cosa è accaduto

Mercoledì 24 Maggio 2023, 13:42

Le immagini che arrivano dalla Sardegna hanno mostrato case allagate, voragini e frane, e il maltempo non ha di certo risparmiato la spiaggia di Cala Luna, che è stata sommersa dal fango e praticamente "cancellata". La spiaggia appare completamente sommersa dall'acqua a causa delle intense piogge degli ultimi tempi. Video e foto circolano su Internet e si grida alla devastazione. Tuttavia, bisogna fare attenzione perché c'è qualcosa di inusuale che viene rivelato attraverso alcune analisi. Il geografo Matteo Cara ha condiviso sulla sua pagina Facebook un post del 2020 in cui spiega cosa è successo a Cala Luna, accompagnato da una foto del 2004 di Aldo Nieddu. Si tratterebbe di un meccanismo millenario, che plasma ogni anno questa splendida spiaggia a forma di mezzaluna, ripetendosi periodicamente. In questi giorni circolano immagini allarmanti della spiaggia distrutta, ma come testimonia la sua foto, i processi naturali restituiranno questo gioiello. Foto: Shutterstock Music: Korben

