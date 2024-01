Sant'Antonio Abate, a Viterbo la festa del "Focarone"

Mercoledì 17 Gennaio 2024, 08:28

A Bagnaia, piccola frazione di Viterbo, la tradizione secolare del "focarone" ha raggiunto il suo apice ieri sera 16 gennaio, in onore di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali domestici. Una catasta di legna alta oltre 5 metri e larga 10, composta da 500 quintali, viene preparata giorni prima. Dopo un corteo storico e la benedizione del parroco, alle 18 in punto del 16 gennaio, la catasta viene accesa, dando inizio a una festa che si protrae per tutta la notte con musica e cibo.