San Valentino da favola a Nemi: luci artistiche e eventi dedicate a tutti gli innamorati

Cuori, frasi romantiche e installazioni artistiche: per due finesettimana, dall'11 al 14 febbraio e dal 18 al 20, la Città di Nemi e il suo scenografico lago diventano la meta perfetta per gli innamorati in occasione di San Valentino .

Per gli innamorati atmosfera da sogno sul lago tra neon e colori

Già da alcuni anni la città è nota per le istallazioni artistiche del periodo di febbraio dedicate al tema dell'amore. Nel 2021 il piccolo borgo è stato costellato di piccoli cuori artistici, sui quali si potevano leggere diverse dediche, dalla scritta "Ti amo” in 20 lingue diverse, fino alle poesie di Pablo Neruda. L'evento è un vero e proprio appuntamento da non perdere per tutti gli innamorati che potranno visitare il centro storico e il magnifico “Terrazzo degli Innamorati”, camminando tra le colorate installazioni a neon realizzate Neon Flex Mood in collaborazione con il comune.

"Amore non violento": una canzone per sensibilizzare

Nell'ambito della manifestazione si inserisce anche l'iniziativa "Amore non Violento", in collaborazione con Women of Change Italia e Mokamusic. La casa discografica per l'occasione produrrà il brano "Briciola" dedicato al tema delle violenza sulle donne e scritto dalla sedicenne Gaia Bitocchi, studentessa del Liceo Statale “Democrito” di Roma . La ragazza sarà premiata l'11 febbraio in sala consiliare e il brano verrà prodotto in una versione da studio e lanciato in primavera su tutte le piattaforme digitali.