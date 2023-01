San Pietro, sai perché uno dei due orologi della Basilica ha solo una lancetta?

Giovedì 5 Gennaio 2023, 11:23

San Pietro è uno dei luoghi più belli e visitati di Roma, fa parte della Città del Vaticano ed ha una lunga storia alle spalle. Ogni giorno milioni di fedeli e non solo si apprestano a visitare la Basilica, restando esterrefatti da così tanta meraviglia. Eppure, c'è chi non ha mai fatto caso ai due orologi che si trovano alle due estremità, uno a destra e l'altro a sinistra. Uno dei due ha soltanto una lancetta, ecco qual è il motivo che in pochi conoscono. Gli orologi che si trovano sulla facciata della Basilica di San Pietro sono stati realizzati nel 1785 da Giuseppe Valadier e funzionano in modo diverso anche se indicano la stessa ora. Entrambi hanno un diametro di 4 metri ed i quadranti sono realizzati in mosaico, posti tra due angeli di travertino. La tiara papale e le chiavi incrociate, simboli della Santa Sede, fanno da cornice. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

