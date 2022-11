San Marino palcoscenico per il Tour Music Fest: sei giorni di contest e spettacolo

Giovedì 10 Novembre 2022, 14:35

Per chi ama la musica e i viaggi, il Tour Music Fest di San Marino è un'occasione molto ghiotta: permette infatti di visitare un luogo ricco di storia e bellezze artistiche come la minuscola repubblica sammarinese e nello stesso tempo di godersi sei giorni di musica di alto livello, lo spettacolo di un maestro assoluto come Mogol e l'emozionante finalissima di un concorso per esordienti. Per questa speciale edizione-anniversario che si svolge dal 22 al 27 novembre, il Festival si è trasformato in "Tour Music Fest - Music, Meeting and Festival" ed oltre alla gara vera e propria ci sarà l'occasione per assistere a spettacoli, concerti, masterclass, dj set, jam session e talk. Un vero e proprio Festival diffuso in varie location storiche di San Marino, come l'Auditorium Little Tony, il Teatro Nuovo e il settecentesco Teatro Titano. foto TMF- Shutterstcok / Music "Elevation" from Bensound.com

