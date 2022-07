Salerno Pride, il programma del 23 luglio

Il Salerno Pride torna con un fitto calendario di eventi che è già iniziato i primi di luglio con una campagna di sensibilizzazione ed una serata organizzata dalle associazioni universitarie. Il corteo che si terrà il giorno 23 luglio prossimo con partenza da Piazza Vittorio Veneto alle ore 17,30, si snoderà per le vie del centro, attraversando parte di Corso Vittorio Emanuele per poi dirigersi sul lungomare cittadino fino alla spiaggia di Santa Teresa. Dal lungomare poi, la parata, si sposterà in Piazza Amendola dove dalle 20,30 si terranno gli interventi e lo spettacolo finale con ospiti e musica. Dall’organizzazione e dalla direzione artistica restano ancora riservati i nomi, ma si parla di una madrina d’eccezione che potrebbe dare ulteriore slancio alla manifestazione salernitana