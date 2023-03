Weekend a Roma: 5 eventi da non perdere sabato 1 e domenica 2 Aprile

Giovedì 30 Marzo 2023, 11:08

Sarete a Roma per il weekend e non sapete cosa fare? Sono tanti gli eventi organizzati nella Capitale ed in particolare sono 5 gli appuntamenti che potrebbero fare al caso vostro. Per il 1° e il 2 aprile sarà possibile accedere alla Torre Moresca, musei statali e civici, fioritura del ciliegio al laghetto dell'Eur e il Festival del Verde. Ogni appuntamento lascerà il segno, basterà scegliere quello su misura per voi. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

