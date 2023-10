Lunedì 9 Ottobre 2023, 17:34

Roma, via di Panico: sai perché si chiama così? Ecco da cosa deriva il particolare nome. Via di Panico, insieme a via del Banco di Santo Spirito e via Paola, forma un tridente che conduce alla maestosa piazza di Ponte Sant'Angelo. Questa zona era un punto cruciale per l'accesso alla basilica di San Pietro. Oggi, via di Panico conserva due Madonnelle che raccontano la sua storia. L’immagine antica della "Madonna della Pietà" fu purtroppo rubata nel 1992, ma è stata sostituita temporaneamente da una Madonna trecentesca fino a quando l'originale non è stata recuperata e riposizionata nel 2000. La seconda Madonnella si trova all'angolo tra via di Panico e il vicolo di S.Celso ed è datata al 1867. Il nome di questa via affonda le sue radici nel XV secolo, precisamente nel 1456, quando fu menzionata per la prima volta come "loco qui dicitur panicho”. Questo riferimento sembra essere collegato a una famiglia di nome Panico che viveva in questa zona. Nel passato, però, via di Panico era un angolo ambiguo e pericoloso. In quel periodo, non c'era il Lungotevere o corso Vittorio Emanuele, e camminare per via di Panico significava entrare in un labirinto di vicoli nel Campo Marzio, popolato da individui poco raccomandabili, pronti a derubare i romani indifesi o i pellegrini appena arrivati in città. In un famoso monologo in romanesco, Americo Giuliani scrisse: "Poi, Giggi se cambiò!!! se fece amico co’ li più peggio bulli dell’urione, lassò er lavoro... bazzicò Panico". Photo: Shutterstock Music: Korben



