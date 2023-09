Roma, Via delle Zoccolette sai perché si chiama così?

Venerdì 8 Settembre 2023, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 09:52

Via delle Zoccolette è molto conosciuta a Roma. Molti la considerano una delle zone più belle di Roma, si trova nei pressi di Ponte Sisto, nella direzione che porta a Campo de’ Fiori. Il nome incuriosisce ma è proprio dietro a quello che si nasconde una storia insolita. Quando si parla della Via delle Zoccolette a Roma non bisogna pensare alle donne poco di buono ma al conservatorio dei Ss. Clemente e Crescentino. Proprio in questo istituto vi alloggiavano delle orfanelle che erano solite usare dei calzari simili agli zoccoli. Il termine zoccolette, quindi, può rimandare alle scarpe che utilizzavano. Vi è poi anche un’altra ipotesi sul nome che rimanda sempre alle orfanelle che all’epoca non erano maggiorenni. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

