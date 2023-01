Roma, in questo posto il tuo occhio diventa un'opera d'arte

Mercoledì 18 Gennaio 2023, 11:39

La Galleria Iris è il luogo dove un sogno può diventare realtà grazie ad una tecnologia all’avanguardia in grado di catturare ogni sfumatura dell’iride dettagliatamente e in pochi secondi. I clienti che hanno intenzione di farlo, dovranno farsi scattare una foto al proprio occhio e successivamente il team lavorerà l'immagine ottimizzandola per rilevare la bellezza dell’occhio. Lo step seguente è poi la stampa d’arte. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

