Roma, Piazza San Pietro come non l'avete mai vista

Giovedì 2 Febbraio 2023, 07:32

E' dal 1600 (circa) che Piazza San Pietro, simbolo cristiano e laico della città di Roma nel mondo, ha l'aspetto che vediamo oggi e che tutti conosciamo: il colonnato, la piazza, la Basilica. Eppure un'altra visione, grazie all'arte e alla tecnologia, è sempre possibile: la personale di Vincenzo Marsiglia all'Auditorium Conciliazione, Physis and rendering, dal 1 febbraio al 25 marzo, ce lo dimostra. E' un viaggio unico ed appassionante quello che Marsiglia ci propone, fra NFT olografici e fotografie digitali eseguite con il dispositivo Hololens 2, il visore di ultima generazione a realtà mista e aumentata, applicato per la prima volta nel campo di ricerca delle arti visive dallo stesso Marsiglia. Senza rivelare troppo, sappiamo però che Marsiglia ha deciso di "aumentare" la realtà utilizzando l'elemento visivo che da sempre contraddistingue il suo lavoro e la sua arte, la stella a quattro punte

LEGGI ANCHE - A Roma c’è la mostra in movimento! Tutti a bordo del Virtual Reality Bus