A Roma c'è il "parco dei conigli": lo puoi visitare gratuitamente, fai attenzione a queste regole

Mercoledì 5 Luglio 2023, 11:34

Avete mai pensato di passeggiare in compagnia di simpatici conigli in un parco nel bel mezzo di Roma? Al Parco della Caffarella si può e questi animaletti sono pronti ad accogliervi ad ogni ora del giorno ma a una condizione: non vogliono nulla da mangiare poiché si cibano con quel che trovano nell'area verde. Il parco dei conigli è una zona del grande parco dell'Appia Antica in cui è possibile immergersi nella natura e allo stesso tempo ripercorrere la storia della città eterna scoprendo dei punti poco noti e meno turistici rispetto ad altre bellezze capitoline, che si trovano nel centro della capitale. La valle è posta a ridosso delle Mura Aureliane e tra la via Latina e la via Appia. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

LEGGI ANCHE: – Il 'mare giallo' vicino Roma: in questo parco sarai circondato da girasoli