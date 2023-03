Il palazzo curvo a Roma: il curioso edificio vicino Campo de Fiori. Ecco perchè è curvo

Martedì 7 Marzo 2023, 07:11

Roma si conferma essere ricca di curiosità e segreti. In Via di Grottapinta c'è un palazzo curvo, dalla storia unica e millenaria. Il palazzo di Via di Grottapinta è ciò che resta del maestoso teatro di Pompeo. La sua forma curva deriva proprio dalla sua cavea Photo: Matteo Glendening Music: “Elevate” by Bensound

