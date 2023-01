Roma, in questi musei si entra sempre gratis

Lunedì 30 Gennaio 2023, 07:42

A Roma è impossibile stare con le mani in mano, tante sono le cose da fare e gli eventi da seguire. Per non parlare dei musei aperti e mostre disponibili dove poter trascorrere una giornata all'insegna della cultura e della storia. Così dopo aver gustato un piatto di carbonara e un bicchiere di vino, cosa c'è di meglio che entrare in un museo e lasciarsi incantare dalla meraviglia del posto, per di più se è gratis? FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE: -- Pantheon, lo strano "effetto camino": ecco cosa accade quando piove